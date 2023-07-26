محمد التاجي ينعى شوقي حجاب: «لما شوفتك أول إمبارح عرفت إنه آخر لقاء»

حرص الفنان محمد التاجي، على نعي الشاعر شوقي حجاب، والكشف عن آخر لقاء بينهم، قبل وفاة الأخير، إذ كان أول أمس.

محمد التاجي يكشف تفاصيل آخر لقاء مع شوقي حجاب

ونشر محمد التاجي صورة شوقي حجاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «لما شوفتك أول أمبارح عرفت إن ده آخر لقاء بيننا.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال ويجعل مثواك الجنة وإلي لقاء يا شوق».

ورحل عن عالمنا الشاعر شوقي حجاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع كبير مع المرض، إذ كان محتجز الفترة الأخيرة داخل أحدي المستشفيات، وتم علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفق ما أكّده الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى زايد التخصصي في تصريح خاص لـ«الوطن».

وزيرة الثقافة تنعى شوقي حجاب

وحرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على نعى الشاعر شوقى حجاب، إذ قالت:«فقدنا اليوم شاعرًا ملهما وكاتبًا متخصصًا وصاحب تجربة متفردة في مجال أدب الطفل، تضمنت القصة والأغنية والمسرح وابتكار الشخصيات هو أحد رموز الإبداع، الذي رحل تاركًا تاريخًا من الشعر الغنائي، الذي خلد اسمه بين أبناء جيله من شعراء زمن الفن الجميل، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبي».