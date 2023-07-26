خالد جلال ناعيا شوقي حجاب: قامة فنية كبرى

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي شوقي حجاب الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وقال خالد جلال، ناعيا شوقي حجاب: «لقد رحلت قامة فنية كبرى، لكن أثرها باق، وإرثها الفني لا يزال محفورا في وجدان الأجيال المتعاقبة»، منوها بأن أعمال الراحل الكبير التي قدمت للطفل المصري والعربي كان لها أثر كبير في تشكيل وعي الطفل، وخاصة الشخصيات التي ابتكرها في أعماله التليفزيونية والمسرحية.

معلومات عن شوقي حجاب

ولد شوقي حجاب الذي توفى اليوم في 7 أغسطس 1946، في المطرية بمحافظة الدقهلية، وشقيقه الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، وكانت الكتابة للأطفال لها النصيب الأكبر في إبداعاته الفنية سواء في مجال البرامج والدراما التليفزيونية أو مسرح الطفل، وابتكر شخصيات «بقلظ» مع الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، و«كوكي كاك» شخصية المسلسل الذي تولى إخراجه أيضا.

حصول شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية

وحصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2021، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، ومن بين أعماله المسرحية التي عرضت مؤخرا العرض المسرحي «فركش لما يكش» وهو من تأليفه وإخراجه، وإنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح.