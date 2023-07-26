فوضى المناخ تجتاح العالم.. حرارة قياسية وحرائق غابات وثلوج وأمطار

يشهد العالم فوضى مناخية غير مسبوقة، حيث تشهد العديد من الدول في أنحاء العالم ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، والتي نجم عنها اشتعال حرائق غابات في مناطق واسعة، بينما تشهد دول أخرى موجات صقيع وتساقط الثلوج وهطول أمطار غزيرة، تسببت في حدوث فيضانات جارفة.

واندلعت عشرات الحرائق بمناطق الغابات في عدة دول عربية، من بينها تونس والجزائر وسوريا، بالإضافة الحرائق المشتعلة في كل من تركيا واليونان، وسط محاولات مضنية لإخماد الحرائق، من جانب فرق الإطفاء المحلية، التي تحظى في كثير من الأحيان بمساعدة دولية، في صيف ساخن جداً على أنحاء العالم.

حرائق الغابات تحصد 34 قتيلاً في الجزائر

وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أنها استطاعت السيطرة على 80% من حرائق الغابات المندلعة في البلاد، والتي أسفرت عن مصرع 34 شخصاً، من بينهم 10 رجال من الإطفاء المنتمين إلى الجيش الوطني الجزائري، وبعدها بساعات، تعرضت ولاية بويرة لهزة أرضية قوية، ولم تعلن السلطات الجزائرية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ولم يكن الوضع أفضل في تونس، التي شهدت حدودها مع الجزائر حرائق كبيرة، لم تسفر عن سقوط ضحايا، بينما أعلنت السلطات في مدينة أنطاليا التركية أن الحرائق التهمت ما يزيد على 180 هكتار من الغابات، دون الإعلان عن وفيات.

هطول ثلوج في إيطاليا

على الرغم من تسجيل إيطاليا معدلات درجات حرارة مرتفعة، وصلت إلى 45 درجة، إلا أنه في الوقت ذاته، شهد شمال البلاد إصابة نحو 110 أشخاص، عقب سقوط كرات ثلج بحجم كرة التنس، بينما أطلقت الأرصاد الجوية الإيطالية تحذيراً من أحدث موجة حارة تضرب البلاد، باسم «سيربيروس»، وهو وحش مكون من 3 رؤوس، في حجم «دانتي»، الذي يحرس أبواب الجحيم، وفقاً للأسطورة الإيطالية.