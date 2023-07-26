أحد متضرري حرائق غابات أمريكا: دمر منزلي بالكامل (فيديو)

أدى حريق غابات في جنوب ولاية أوريجون الأمريكية، إلى اشتغال النيران في 43 منزلا، وفقدان 911 خدمة من بينهم الإنترنت، حسبما ذكرت شبكة «اي بي سي نيوز».

حرائق الغابات في أمريكا

وقال فريق إطفاء الحرائق بولاية أوريجون، إنّ التقييمات الأولية للأضرار من حريق جولدن فاير، شرق كلاماث فولز، أظهرت تدمير 43 منزلا بالقرب من بلدة بونانزا، كما التهمت النيران أكثر من 40 مبنى خارجي.

وقال مسؤول الإطفاء إنه يعتقد أن معظم المباني احترقت يوم السبت عندما بدأ الحريق وانتشر بسرعة في الطقس الحار والرياح العاتية، مضيفا أنّ أطقم الإطفاء لم تتمكن من الوصول إلى المباني قبل يوم الثلاثاء بسبب الظروف غير الآمنة.

Another video of the old K-Mart building fire in Portland, Oregon. https://t.co/lslntS4Haj pic.twitter.com/nqtmxkUYWv — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) July 19, 2023

أول تعليق من أحد المتضررين من حرائق الغابات في أمريكا

وقالت شيري بوثً، أحد المواطنين المتضررين من حرائق ولاية أوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها فقدت منزلها بسبب الحريق، عندما تلقت مكالمة تفيد بأن النار تتجه نحوها، وسرعان ما خرجت من المنزل لإنقاذ حيواناتها وممتلكاتها، ولكن كانت النار أحرقت المنزل بالكامل فور خروجها منه، وتابعت قائلة «دمر منزلي بالكامل»

The Flat Fire burning in Southwestern Oregon has grown to 15,217 acres under hot & dry conditions.



The fire was discovered on July 15, and is 0% contained at this time. pic.twitter.com/yyTHh7zlf4 — WeatherNation (@WeatherNation) July 20, 2023

كما ألحق الحريق أضرارًا كبيرة بخط ألياف بصرية أثر على معظم سكان مقاطعة ليك المجاورة، البالغ عددهم 8200 نسمة، ما تسبب في فقدان خدمة 911 وخدمة الإنترنت والهاتف، وأعلن مجلس مفوضي مقاطعة ليك حالة الطوارئ بسبب انقطاع التيار.