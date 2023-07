أحد متضرري حرائق غابات أمريكا: دمر منزلي بالكامل (فيديو)

أدى حريق غابات في جنوب ولاية أوريجون الأمريكية، إلى اشتغال النيران في 43 منزلا، وفقدان 911 خدمة من بينهم الإنترنت، حسبما ذكرت شبكة «اي بي سي نيوز».

وقال فريق إطفاء الحرائق بولاية أوريجون، إنّ التقييمات الأولية للأضرار من حريق جولدن فاير، شرق كلاماث فولز، أظهرت تدمير 43 منزلا بالقرب من بلدة بونانزا، كما التهمت النيران أكثر من 40 مبنى خارجي.

وقال مسؤول الإطفاء إنه يعتقد أن معظم المباني احترقت يوم السبت عندما بدأ الحريق وانتشر بسرعة في الطقس الحار والرياح العاتية، مضيفا أنّ أطقم الإطفاء لم تتمكن من الوصول إلى المباني قبل يوم الثلاثاء بسبب الظروف غير الآمنة.

Another video of the old K-Mart building fire in Portland, Oregon. https://t.co/lslntS4Haj pic.twitter.com/nqtmxkUYWv

وقالت شيري بوثً، أحد المواطنين المتضررين من حرائق ولاية أوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها فقدت منزلها بسبب الحريق، عندما تلقت مكالمة تفيد بأن النار تتجه نحوها، وسرعان ما خرجت من المنزل لإنقاذ حيواناتها وممتلكاتها، ولكن كانت النار أحرقت المنزل بالكامل فور خروجها منه، وتابعت قائلة «دمر منزلي بالكامل»

The Flat Fire burning in Southwestern Oregon has grown to 15,217 acres under hot & dry conditions.



The fire was discovered on July 15, and is 0% contained at this time. pic.twitter.com/yyTHh7zlf4