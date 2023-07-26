مصرع 3 أشخاص إثر حرائق مدمرة غير مسبوقة في جزيرة صقلية

قال رئيس حكومة جزيرة صقلية جنوب إيطاليا، إنَّ حرائق غابات اجتاحت الجزيرة أودت بحياة 3 مسنين، في وقت تتسبب فيه موجات حرارة وعواصف شديدة في خسائر فادحة بمناطق أخرى، بحسب قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأفادت تقارير لوسائل إعلام إيطالية، بالعثور على جثتين متفحمتين لرجل وزوجته في السبعينيات من العمر بمنزلهما المحترق على أطراف عاصمة المنطقة باليرمو، كما توفيت امرأة أخرى في أواخر الثمانينيات من عمرها، بعد أن عجزت سيارة إسعاف عن الوصول إلى منزلها بسبب الحرائق في المنطقة.

وقال رئيس صقلية ريناتو شيفاني: «الحر الشديد والحرائق المدمرة غير المسبوقة جعلت أمس الثلاثاء، أحد أصعب الأيام منذ عقود»، فيقما قالت فرق الإطفاء إنها حاولت إخماد ما يقرب من 1400 حريق، بين يومي الأحد والثلاثاء، منها 650 في صقلية و390 في كالابريا.