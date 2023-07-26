حرائق غابات جزيرة كورسيكا الفرنسية تدفع السلطات لإخلاء آلاف المنازل

أعلنت السلطات الفرنسية، صباح اليوم الأربعاء، أن حرائق الغابات التي تمتد إلى مناطق واسعة من جزيرة «كورسيكا»، الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، أجبرت السلطات على إخلاء آلاف المنازل، خلال الساعات القليلة الماضية، في أعقاب اشتعال الحرائق مساء أمس الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تغريدة نشرها علي حسابه الشخصي علي تطبيق «تويتر»، إنه جرى إخلاء دير «كوربارا»، الواقع شمالي الجزيرة، بسبب الحرائق الهائلة، مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت ما يقرب من 200 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق، حسبما ذكرت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

Požáry útočí také na Azurovém pobřeží #Francie. Oheň se již přiblížil k letišti v #Nice na vzdálenost několika kilometrů, zablokoval nedaleké dálnice a přerušil železniční dopravu.#wildfires #France #FranceFires #Fires2023 pic.twitter.com/plnfhAkdpN — neČT24 (@42TCen) July 26, 2023

حرائق غابات فرنسا

كما لجأت السلطات الفرنسية إلى إغلاق الطرق، وتوقفت قطارات السكك الحديدية، اليوم الأربعاء، في كلا الاتجاهين بين «نيس» و«أنتيبس»، وذلك نتيجة تصاعد الدخان الناجم عن حرائق الغابات.

ووضعت العديد من المناطق في جنوب فرنسا، في حالة تأهب لمواجهة حرائق الغابات في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن منطقة «بوش دو رون»، الواقعة على طول الساحل، والتي تشمل مرسيليا، كانت الوحيدة التي تم وضعها في حالة «تأهب أحمر» على تصنيف فرنسا الجديد لمخاطر حرائق الغابات، بحسب موقع «لوكل فرنسا».

إخلاء آلاف المنازل في كورسيكا

وأعلنت فرق الإطفاء الفرنسية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن اندلاع حريق كبير في بلدة «بيجنا»، بجزيرة كورسيكا، شمال فرنسا، وأضافت أن الرياح العاتية ساعدت في تأجيج ألسنة اللهب الناجمة عن الحريق.

وبدأت حرائق الغابات مساء أمس الثلاثاء، بعدما نشب حريقان في منطقتين متجاورتين، مما أدى إلى نشوب حريق كبير، بعد اندماج الحريقين، أسفر عن التهام مساحة كبيرة من الغابات.

وأشار رئيس المجلس التنفيذي في كورسيكا، جيل سيميوني، إلى أن الحريقين كانا نتيجة لإضرام النيران عمداً.