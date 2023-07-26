«الكنترولات» تبدأ تحديد مستحقي درجات الرأفة في الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ كنترولات الثانوية العامة تواصل مراجعة نتيجة الثانوية العامة 2023، إضافة إلى مراجعة درجات الطلاب قبل تجميع نتيجة الثانوية العامة 2023 وإرسالها إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، استعدادا لاعتمادها فورا عودته من تنزانيا.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. درجات الرأفة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّ كنترولات الثانوية العامة تحدد خلال المراجعة الطلاب مستحقي درجات الرأفة، إذ يتم التركيز فيها على الطلاب الراسبين في مادة أو 3 مواد في نتيجة الثانوية العامة 2023، ويكونوا علي حافة النجاح في إحدى المواد الثلاثة التي رسب فيها قبل الرأفة، والتي تصل حتى 10% من الدرجة الكاملة في جميع المواد ويتم تطبيقها بضوابط صارمة.

وأشار المصدر إلى أن درجات الرأفة تحول الطالب الراسب الذي يكون على حافة النجاح من طالب دور ثاني إلى طالب ناجح، كما تحول الطالب الراسب في 3 مواد إلى راسب في مادتين ليدخل الدور الثاني بدلا من إعادة سنة دراسية كاملة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الوطن

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لطلاب الثانوية العامة، تم إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، للحصول على النتيجة فورا اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والحصول على النتيجة في أسرع وقت وبخطوات سهلة وبسيطة وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجه الثانويه العامه ٢٠٢٣ برقم الجلوس والاسم .

- الأسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختر الشعبة.

- اختار محافظتك.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.