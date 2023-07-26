هل الوقت مناسب لبيع أو شراء الذهب؟.. اعرف التفاصيل

تشهد أسعار الذهب في مصر سواء المشغولات الذهبية أو السبائك، خلال الأيام الماضية حالة من الاستقرار الملحوظ، وبدأ المواطنين في التساؤل حول هل الفترة الحالية المناسبة لشراء أم بيع الذهب، لذا تُجيب «الوطن» على كافة التساؤلات التي تشغل عقل المواطنين حول شراء الذهب.

الوقت المناسب لشراء الذهب

يقول عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن القاعدة الأساسية لشراء الذهب هي أن أي شخص يجد معه فائض من المال في أي وقت فهو الوقت المناسب لشراء الذهب.

وأضاف «المغربي» في تصريحاته لـ«الوطن» أن الفترة الحالية مناسبة لشراء الذهب، لأن أسعار الذهب حاليا مناسبة وأفضل سعر يشهده الذهب منذ فترة طويلة.

وتابع «المغربي» أن الوقت غير المناسب لشراء الذهب هو عندما تشهد أسعار الذهب عدم استقرار في الصعود والهبوط المفاجئ اليومي، أما عن بيع الذهب فينصح المواطنين بعدم بيع الذهب إلا عند الحاجة إلى الأموال بصورة ضرورية أما غير ذلك فالأفضل الاحتفاظ بالمشغولات والسبائك الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وحسب بورصة الذهب، فإن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2469 جنيها للجرام عند الشراء، وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2160 جنيها للشراء، وسعر الذهب عيار 18 اليوم 1851 جنيها للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.