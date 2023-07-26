جنيه الذهب يخسر 40 جنيهاً في أسبوع.. كم تراجع سعر الجرام عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع الماضي؛ استقراراً ملحوظاً، سواء في سعر جرام الذهب عيار 21 و18، وفي سعر الجنيه الذهب، وبمقارنة أسعار الذهب اليوم والأسبوع الماضي، يتضح أنّ جرام الذهب سجل انخفاضاً طفيفاً بنحو 5 جنيهات عن قيمته قبل أسبوع، فيما انخفض الجنيه بما يقرب من 40 جنيهاً عن سعره قبل أسبوع.

أسعار الذهب اليوم

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، وأسعار الذهب قبل أسبوع، وتحديداً يومي الخميس والجمعة الماضيين، وفقاً للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، نجد أنّ أسعار الذهب انخفضت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في أسبوع بمقدار 5 جنيهات فقط، إذ سجل جرام الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو، لعيار 21 مبلغ 2160 جنيهاً، مقابل 2165 جنيهاً قبل اسبوع.

جرام الذهب عيار 18

فيما فقد جرام الذهب عيار 18 في أسبوع، 13 جنيهاً من قيمته، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، 1843جنيهاً، مقابل 1856 جنيهاً منذ اسبوع.

حجم انخفاض الجنيه الذهب

فيما كان للجنيه الذهب الانخفاض الأكبر بنحو 40 جنيهاً، إذ سجل سعر الجنيه اليوم 17280 جنيهاً، مقابل 17320 جنيهاً قبل اسبوع.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو2023 كالتالي:

أسعار الذهب يوم الجمعة 21 يوليو 2023، كالتالي: