أمين عام «حماة الوطن»: الرئيس السيسي تحمل المسؤولية في مرحلة صعبة

عقدت اليوم النسخة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية بمحافظة سوهاج، بحضور كوكبة من ممثلي الأحزاب وبمشاركة وفد رفيع المستوى من حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

وقال اللواء طارق نصير، إن هذه هي المشاركة الثانية للحزب في الملتقى والتي تجسد تلاقي أهداف تلك الأحزاب لبناء الوطن وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي يسعى إليها كافة المصريين تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تحمل المسؤولية في مرحلة صعبة من تاريخ هذه الأمة.

وأكد اللواء طارق نصير في الكلمة التي ألقاها خلال فعاليات الملتقى: «جئنا لمحافظة سوهاج للتأكيد على أن تنمية الصعيد ليست شعارا براقا وإنما حقيقة وواقع يجسد تلك المشروعات التي يتم تشييدها وافتتاحهما كل يوم».

المشاركة في الاستحقاقات الدستورية

وأضاف: «نحن نلتقي هنا جميعا لتبادل الأفكار والرؤى من أجل ضرورة أن نعمل معا يدا بيد وكتفا بكتف من أجل بناء الوطن ورفع مستوى الوعي للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية القادمة للحفاظ على مقدرات هذا الوطن، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع وخاصة في الكثير من محافظات الصعيد.

وطالب نصير، المواطنين من أبناء الصعيد، بالوقوف خلف قيادتهم الحكيمة في هذه الفترة المفصلية؛ إذ تواجه العديد من الأوطان وخاصة دول الجوار تناحر أبناء الوطن الواحد وطالبهم بضرورة الاحتكام لصوت العقل وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية.

نصير يدعو لتشكيل لجنة مصغرة من ممثلي الأحزاب

ودعا نصير إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم كافة ممثلي الأحزاب لمتابعة ما يخرج من توصيات وتنفيذها على أرض الواقع بالمشاركة مع الجهات المعنية والتنفيذية.

ووجّه أمين عام حزب حماة الوطن، الشكر لممثلي الأحزاب من كافة المحافظات على المشاركة الفعالة والتي تعبر بصدق عن مدى إخلاص هذه الأحزاب من أجل بناء الوطن.

وأكد نصير، في نهاية النسخة الثانية من ملتقى الأحزاب السياسية على أن حزب حماة الوطن كان قد أصدر بيانا لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة في ظل ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية ومجتمعية يشهد بها القاصي والداني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.