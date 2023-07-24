«حماة الوطن» ينظم احتفالين بمناسبة الهجرة النبوية في شمال سيناء

قال المهندس فايق الخليلي أمين التنظيم، إن أمانتي قسم ثان العريش، وقسم رمانة غرب بئر العبد، نفذتا احتفالين منفصلين لذكرى الهجرة النبوية الشريفة، بحضور رموز وقيادات الحزب بالمركز الرئيسي، والأعضاء والكوادر والأمانات بالأقسام الأخرى.

تخليد ذكرى الهجرة الشريفة

وأضاف «الخليلي» يأتي هذا من خلال الدور المجتمعي الذي يقوم به الأمانات في الحزب، لتنظيم الاحتفالات الدينية والقومية على أرض شمال سيناء، وتخليدًا للذكرى النبوية العطرة.

دور الحزب المجتمعي بشمال سيناء

وقال المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب، إن احتفال الأمانات، سواء في رمانة أو العريش، يأتي من خلال دور الحزب المجتمعي، والتطلعات الأهلية للحزب، بعد المبادرات الكبيرة التي قام بها، سواء مبادرة كتف في كتف، أو الزفاف الجماعي التي تمت مؤخرا، والتي أحدثت صدى أعلامي كبير على مستوى الجمهورية وجميع الأمانات، في حزب حماة الوطن.

وأضاف أن الحزب ماضي في خدمة المجتمع، وتحقيق الرؤيا السياسية، في التقدم والإنتاج والتنمية المستدامة على جميع المستويات، ولن تتوقف المبادرات والأدوار المجتمعية التي يتم تنفيذها.