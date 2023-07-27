حالة الطقس اليوم الخميس.. درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس في بيان لها، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على كل الأنحاء

حالة الطقس اليوم الخميس

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها تفاصيل حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة، وتنتشر الشبورة المائية فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتننشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42 والصغرى 27 درجة مئوية

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة مئوية

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 والصغرى 27 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 والصغرى 30 درجة مئوية.