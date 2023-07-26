الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس وانخفاض درجات الحرارة

ارتفاع جديد في درجات الحرارة تشهده حالة الطقس اليوم، على أنحاء الجمهورية كافة، ويستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة والمستمرة منذ أكثر من 15 يوما، وفق ما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها.

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ اليوم وغدا سيكون ذروة الموجة شديدة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على أنحاء الجمهورية، حيث تسجل القاهرة 39 درجة العظمى، والمحسوسة 42 درجة، فى حين تصل لـ44 على جنوب البلاد والمحسوسة تصل لـ46 درجة، مشيرة إلى أنّه بداية من الجمعة المقبل سنشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بين 3 حتى 4 درجات، يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تسجل الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة، و41 على جنوب البلاد.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة

- تأثير منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض.

- تأثير الكتل الهوائية القادمة على البحر المتوسط من جنوب أوروبا.

- امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة اليوم

- الإسكندرية: العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

- العلمين: العظمى 33 و الصغرى 25 درجة.

- مطروح: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

- جمصة: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- رأس البر: العظمى 34 والصغرى 25 درجة.

- شرم الشيخ: العظمى 41 والصغرى 30 درجة.

- الغردقة: العظمى 41 والصغرى 30 درجة.

- مرسى علم: العظمى 40 والصغرى 29 درجة.

- العين السخنة: العظمى 37 والصغرى 27 درجة.

- رأس سدر: العظمى 37 والصغرى 27 درجة.