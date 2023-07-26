مصرع عامل غرقا في ترعة ناصر بالبحيرة

لقى عامل مصرعه غرقاً داخل ترعة مشروع ناصر بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

غرق عامل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة غرب يفيد غرق عامل وجاري انتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة لشخص مجهول في العقد الرابع من عمره، ونقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة