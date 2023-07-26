لجنة هندسية توصي بإخلاء مول دبي في مطروح بعد الحريق

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق للمعاينة الميدانية الفورية، وتحديد الأضرار والإجراءات الوقائية المطلوبة، استمرارا لمتابعة حادث حريق أحد المولات التجارية وسط شارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح.

معاينة اللجنة موقع الحريق بالمول التجاري

وقال إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، اليوم الأربعاء، إنه جرى انتقال اللجنة إلى موقع حريق مول دبي بمرسي مطروح وسط المدينة، ونفذنا المعاينة الميدانية للعنصرية الإنشائية والكهربية.

إخلاء المول التجاري موقع الحريق

وأضاف وكيل وزارة الإسكان بمطروح ببيان أنه جرى التوصية بسرعة إخلاء المكان حفاظا على الأرواح والممتلكات ومراجعة أحمال الكهرباء في المول، وأعمال الحماية المدنية، وجاري تكليف فريق عمل من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان لعمل الاختبارات اللازمة لكافة عناصر المنشأ.

حريق يلتهم محلات وإصابة 30 شخصا

جدير بالذكر، أن حريق مول دبي بمدينة مرسى مطروح، أسفر عن إصابة 30 شخصا وتضرر عددا من المحال بلغت 19 محلا وباكية.