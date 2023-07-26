السيطرة على حريق شقة في قرية بردين بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية على حريق شب في شقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من أربعة طوابق بقرية بردين تابعة لدائرة مركز الزقازيق، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة تشير إلى نشوب حريق بشقة بالطالبق الثالث في منزل مكون من 4 طوابق بقرية بردين في مركز الزقازيق، وجرى إخطار قوات الحماية المدنية، ومن جهتها دفعت بسيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخمادة دون خسائر في الأرواح.

انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث

وانتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الشرقية إلى موقع الحادث، ومن خلال الفحص تبين اشتعال حريق بشقة في منزل مكون 4 طوابق فيما دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء، فيما تمكنت من اخماد الحريق دون اصابات بشرية او وقوع خسائر مادية..

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع التحريات حول الواقعة، وبيان أسباب وقوعها.