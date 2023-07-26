‎تفاصيل حريق مول دبي بمرسى مطروح: تضرر 19 محلا وإصابة 30 شخصا

‎سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق مول دبي بمرسى مطروح من خلال فريق من سيارات نقل المياه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، تزامناً مع امتداد الحريق الكبير إلى العديد من المحلات التجارية، في المول، أدت إلى ارتفاع ألسنة اللهب وانتشار الدخان في كل مكان.

حريق مول دبي بمرسى مطروح

‎وحول حريق مول دبي بمرسى مطروح، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك تعاون من العمل الجماعي لجميع الأجهزة، وجري الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لنقل 30 مصابا بإصابات متفرقة من موقع الحريق إلى مستشفى مطروح العام، وجاري تقديم الإسعاف الأولية والرعاية الطبية العاجلة لهم.

دعم بسيارات مياه الشرب

وفور اندلاع حريق مول دبي بمرسى مطروح، جرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية، 6 سيارات مياه من شركة مياه الشرب بمطروح و3 سيارات من مجلس مدينة مرسى مطروح، بإجمالي 16 سيارة، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق وإخماده، وجاري عملية التبريد.

خسائر ‎حريق مول دبي بمرسى مطروح

وأكد محافظ مطروح أن خسائر ‎حريق مول دبي بمرسى مطروح، التهام النيران محتويات 6 محلات تجارية و13 باكية داخل المول.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع ‎حريق مول دبي بمرسى مطروح، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.

محافظ مطروح يزور المصابين

وتوجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب إلى مستشفى مطروح العام يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور صبري عصفور، مدير عام المستشفى وتابع الحالات واطمئن عليها من ووجه بتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم حسب كل حالة علي حدة.