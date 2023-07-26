بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حريق مول تجاري بمرسى مطروح

نشب حريق هائل، منذ قليل، في شارع الإسكندرية بمدخل مول دبي التجاري وسط مدينة مرسى مطروح، وارتفعت ألسنة اللهب في سماء المدينة، وعلى الفور انتقلت سيارات قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، تمهيدا لإخماده، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

إصابة 14 شخصا في حريق مول تجاري بمرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام مصابين حريق مول تجاري بشارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح وننشر الأسماء والحالات، وهم حسام حسن إبراهيم 27 جروح قطعية، وعبدالغفار طه النجار 28 سنة، من عزبة السلام مصابا باختناق ضيق في التنفس، وأماني عبدالرحيم محمود 50 سنة من عمارات باتا، اختناق ضيق في التنفس، وفتحي فهمي أبو الفتوح 35 سنة من الكيلو 7 ، وأحمد محمد علي مجاور 19 سنة من عزبة السلام، مصاب باختناق ضيق في التنفس.

كما أصيبت حلاوتهم محمد إبراهيم 40 سنة، من عزبة، السلام مصابة باختناق ضيق في بالتنفس، ورحمة عادل عبدالعاطي 17 سنة، مقيم بعماير باتا، مصابة باختناق ضيق في التنفس، وخالد السيد أبو العينين 35 سنة من زاهر جلال، مصابا باختناق ضيق في التنفس، وعمر عبدالباسط براني 20 سنة من وادي الرمل، اختناق ضيق في التنفس، وأحمد السيد محمد 24 سنة من علم الروم، ضيق في التنفس، ومحمود محمد أبو طحون 19 سنة مقيم بطريق السلوم، مصابا بجرح قطعي بالرأس اختناق وضيق بالتنفس، ورويدا محمد البسيوني 16 سنة من السواني، مصاب باختناق ضيق في التنفس، وأسماء عبد الغني محمد 16 سنة مقيم بالكيلو 4 مصاب باختناق ضيق في التنفس، ومحمود كرم حسان 24 سنة مقيم بالكيلو 4، مصاب باختناق.

حريق شارع الإسكندرية

وتكثف قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، من جهودها في أعمال الإطفاء، السيطرة على حريق المول التجاري، ومنع امتداده للمحلات التجارية المجاورة، ولم يتم التعرف على أسباب وقوعه، حتى الآن.

الشرطة تفحص الحريق

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحريق، وجاري المعاينة بمعرفة الشرطة للكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.