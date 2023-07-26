محافظ مطروح يزور 30 مصابا في حريق مول تجاري شهير (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، حادث حريق أحد المولات التجارية وسط شارع إسكندرية بالمدينة، ووصل عدد المصابين إلى 30 شخصا واحتراق عدد من المحلات التجارية، حيث توجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمستشفى مطروح العام للاطمئنان على حالة المصابين وجهود الإسراع في علاجهم وإسعافهم مع طمأنتهم.

حريق في مول تجاري 6 إسعاف و7 إطفاء و9 مياة

كانت مدينة مرسى مطروح، شهدت حادث وقوع حريق، مساء اليوم، بأحد المولات التجارية وسط شارع إسكندرية بمدينة مرسى مطروح، وأكد محافظ مطروح في بيان أنه على الفور توجهت سيارات الإسعاف بـ6 سيارات، وجرى الدفع ب7 سيارات الحماية المدينة، و9 سيارات مياه منها 6 سيارات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، و3 سيارات من مجلس المدينة للمشاركة والإسراع في جهود الإطفاء.

30 مصابا في الحريق

وقال محافظ مطروح إنه جرى نقل 30 مصابا معظمهم اختناق بسبب الدخان إلى مستشفى مطروح العام بجوار موقع الحادث، لتلقيهم الإسعافات والعلاج حيث جرى تحويل حالة للعناية الحرجة و3 حالات بالعناية و18 حالة أخرى، منهم 3 من رجال الحماية المدنية، وجارى متابعة حالتهم، وخروج 8 حالات، كما تجرى أعمال التبريد بموقع الحادث وحصر إعداد المحلات والخسائر بعدد 13 باكية، 6 محلات.

ورافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كلا من العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام.