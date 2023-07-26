أسعار الذهب في مصر بنهاية التعاملات اليوم.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر، في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار الملحوظ، لمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر شيوعاً بين المواطنين في مصر، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الذهب في مصر بنهاية التعاملات اليوم، حسب بيانات بورصة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، 2474 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر نقاءً، ويصنع من خلاله السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في ختام التعاملات اليومية، 2165 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين المواطنين في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في ختام التعاملات 1856 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم فسجل 2268 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصعنية.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم فسجل في ختام التعاملات 17320 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21.