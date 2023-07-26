إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بصحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل مع أخرى بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بالطريق الصحراوي بالكيلو 13، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بـ4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة كل من صالح أحمد صالحين، 39 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليمني وجرح قطعي بالجبهة، وإبراهيم السيد محمد، 37 سنة، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالبطن ونزيف بالمخ والصدر وكسور متعددة بالذراعين والساقين، وآخر مجهول الهوية مصاب إصابات بالغة.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة