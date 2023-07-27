في ذكرى رحيل صاحب «ابن النيل».. عقدة الصراع النفسي في سينما يوسف شاهين

يوافق اليوم الذكرى الـ 15 على رحيل المخرج السينمائي الكبير يوسف شاهين، صاحب العطاء الإبداعي المتفرد، على مستوى الإخراج والتمثيل، والتصدي للعديد من القضايا المتنوعة، وشارك بالتمثيل في عدد من أفلامه مثل «باب الحديد» و«إسكندرية كمان وكمان».

معلومات عن يوسف شاهين

حسب موقع التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة: يوسف شاهين مولود في الإسكندرية في 25 يناير 1926، حصل على الثانوية العامة من كلية فيكتوريا، وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأمضى سنتين في معهد پاسادينا المسرحي يدرس فنون المسرح.

قدم «شاهين» أول فيلمه «بابا أمين» عام 1950، وبعد بعام واحد شارك فيلمه «ابن النيل» عام 1951 في مهرجان «كان» السينمائي، وظهر كممثل في عدد من الأفلام التي أخرجها مثل «باب الحديد، وإسكندرية كمان وكمان».

سينما يوسف شاهين

تنوعت القضايا المطروحة في أفلام يوسف شاهين، منها الصراع الطبقي مثل «صراع في الوادي - الأرض - عودة الابن الضال» فضلا عن أفلام الصراع الوطني والاجتماعي مثل« جميلة - وداعاً بونابرت»، إضافة إلى سينما التحليل النفسي المرتبط ببعد اجتماعي مثل «باب الحديد - الاختيار - فجر يوم جديد».

أبرز جوائز وتكريمات يوسف شاهين

- التانيت الذهبية من أيام قرطاج السينمائية عن فيلم «الاختيار» عام 1970.

- الإنجاز العام من مهرجان كان السينمائي عن فيلم «المصير» عام 1997.

- جائزة فرنسوا كالية من مهرجان كان السينمائي عن فيلم «الآخر» عام 1999.

وتوفي «شاهين»عن عمر ناهز 82 عاما بتاريخ 27 يوليو 2008.