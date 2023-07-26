مصرع طالب في انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

لقى طالب مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية أسفل الكوبري إيتاي البارود بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق محافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طالب في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة طالب لقى مصرعه في انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طالب يدعى محمد شعبان، 17 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.