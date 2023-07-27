رغم عدم بدء الموسم.. غرفة السياحة: بوابة العمرة مستمرة فى إصدار «الباركود»

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بالرغم من عدم بدء رحلات العمرة للمصريين حتى الأن، إلا أن البوابة المصرية للعمرة تعمل حاليا بشكل طبيعى فى إصدار «باركود» العمرة للمسافرين إلى السعودية، وحاملى تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية.

تأشيرة الزيارة العائلية لا يحتاج حاملها الحصول على باركود العمرة

أضاف «وحيد» لـ«الوطن» أنه وفقا لقانون البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة فإنه لا يسمح لحاملى تأشيرات الفاعليات والزيارة الشخصية للسعودية بالسفر للمملكة دون الحصول على باركود البوابة، لافتا إلى أن عملية استصدار الباركود تتم عن طريق شركات السياحة المصرية، موضحا أن حاملى تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية يسمح لهم بالسفر للمملكة دون إشتراط الحصول على باركود بوابة العمرة.

تأشيرات العمرة الإفتراضية

أشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن العديد من السماسرة والوسطاء بدأوا حاليا فى استصدار تأشيرات عمرة للمواطنين المصريين عن طريق وكيل إفتراضى بنظام (b2c)، لافتا إلى أن تلك التأشيرات لا يمكن الخروج بها من المنافذ والمطارات المصرية، خاصة أنها صادرة دون برنامج عمرة معتمد من وزارة السياحة والآثار والبوابة المصرية للعمرة.