متى تنطلق أولى رحلات العمرة؟.. غرفة شركات السياحة تجيب

ينتظر مئات الآلاف من المصريين معرفة موعد انطلاق رحلات عمرة عام 1445 هجريًا، وأسعار برامج العمرة خلال الموسم الجديد، وذلك حتى يبدأوا في حجز رحلاتهم لزيارة بيت الله الحرام.

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المتوقع أن تنطلق رحلات العمرة للعام الهجري الجديد خلال النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن أي تأخير في موعد بدء الرحلات سيؤدي إلى تحول أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في أداء العمرة، للسفر إلى المملكة العربية السعودية عبر تأشيرات الزيارة التي تتيح لهم أداء مناسك العمرة ما قد يعرضهم لمشكلات نظرًا لعدم وجود رقيب على تنظيم تلك التأشيرات.

أسعار برامج العمرة

وأضاف «وحيد» في تصريحانت خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار برامج العمرة خلال الموسم الجديد ستكون «متفاوتة»، إذ ستشهد تغيرات كثيرة ما بين رحلات أول الموسم وبرامج العمرة خلال أشهر الذروة برجب وشعبان ورمضان، موضحا أن متوسط أسعار برامج العمرة خلال شهر أغسطس المقبل ستكون في حدود 22 إلى 24 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي يكون مدتها 15 يوماً.

برامج العمرة الاقتصادية

وأشار إلى أنه وفقًا لدراسات السوق فإن غالبية المصريين سيختارون برامج العمرة الاقتصادية، موضحًا أن أكثر من 80% من المواطنين الذين سافروا للعمرة خلال العام الماضي اختاروا السفر عبر البرامج الاقتصادية وذلك لقلة أسعارها وجودة خدماتها.

يذكر أنه من المنتظر أن يصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للعمرة الأسبوع المقبل.