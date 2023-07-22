على عكس المعتاد.. لماذا أطلقت كوريا الشمالية صواريخ كروز؟

أطلقت كوريا الشمالية عددا من صواريخ كروز تجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، وذلك علي عكس المعتاد من بيونج يانج التي تطلق صواريخ باليستيا، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

لماذا أطلقت كوريا الشمالية صواريخ كروز؟

ويأتي اختيار كوريا الشمالية لصواريخ كروز، بعد أن أعلنت قبل يومين أنها ستوقف غواصة نووية أمريكية في كوريا الجنوبية عن طريق استخدام السلاح النووي، لكن سيول حاولت استفزاز بيونج يانج، قائلة إن أي هجوم من هذا القبيل يعني نهاية نظام كيم جونج أون، ويرد عليهم كيم بإرسال صواريخ كروز.

سبب اختيار صواريخ كروز

ويرجع أيضا سبب اختيار صواريخ كروز، إلى وقُت يعتقد أنها احتجزت الجندي الأمريكي تريفيس كينج، في العاصمة الكورية بيونج يانج، وذلك عقب دخوله مباشرة إلى كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي، خلال جوله سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكورتين.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في أغسطس المقبل، لتعزيز تعاونهم في مواجهة تهديدات كوريا المتزايدة.

ومن المرجح أيضا، أن تبدأ وانشطن وسيول، خلال الشهر الجاري، تدريبتهما العسكرية المشتركة السنوية، التي تعتبرها بيونج يانج تدريبات لاحتلال أراضيها.