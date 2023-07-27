رفع الطوارئ في الإسماعيلية بسبب ارتفاع الحرارة.. تصل إلى 44 درجة

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة تصل فيه الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة في أعلى معدل ارتفاع تسجله المحافظة منذ بداية فصل الصيف.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المحافظة اليوم ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً.

شبورة على الطرق

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية من شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بيان رسمي للطوارئ إن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد العظمى 41 درجة وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 26 درجة مئوية.

رفع الطوارئ إلى الدرجة القصوى

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ برئاسة اللواء هنري إبراهيم، عن رفع درجات الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بدء من الساعات الأولى للصباح مع متابعة مستمرة لحالة الطرق ورفع الطوارئ في مرفق الإسعاف والحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت الشبكة أن جميع فرق الطوارئ في المحافظة مستعدة للتدخل العاجل حال حدوث أي طارئ على الطرق أو داخل المدينة والمراكز والمدن.

وحذرت الشبكة الوطنية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الذروة من الثانية عشر صباحا وحتى الرابعة عصرا، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس القطنية وتناول كميات كبيرة من المياه والسوائل.