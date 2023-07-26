طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة

في ظل الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، ووصول العظمى على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية اليوم الأربعاء، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من غد الخميس حتى يوم السبت المقبل.

ووفقا لتوقعات خبراء الأرصاد، يسود خلال اليوم الأول من 72 ساعة المقبلة طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وسيكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على جميع الأنحاء، إلا أنه يبدأ في الانخفاض التدرجي يومي الجمعة والسبت المقبلين.

درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

وتشهد الفترة المقبلة شبورة مائية تنتشر في الصباح الباكر يوم والخميس، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وعن تفاصيل درجات الحرارة خلال 72 ساعة المقبلة بداية من الخميس وحتى السبت، جاءت كالتالي:

درجات الحرارة يوم الخميس 27 يوليو

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة العظمى يوم الخميس ما يلي:

- محافظة القاهرة: العظمى 39، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 28 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45، والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 29 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.