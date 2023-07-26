كيف يتعايش الأوروبيون مع ارتفاع درجات الحرارة القياسي؟

تجتاح درجات الحرارة القياسية من موجات الحر العالم وخاصة القارة العجوز «أوروبا»، ويحاول الأوروبيون التعايش مع ارتفاع موجة الحر الشديدة نظرًا لتحذيرات علماء المناخ في الأمم المتحدة من الطقس القاسي والذي من الممكن أن يستمر لفترات أطول بشكل متزايد.

ويحاول المواطنون في أوروبا القيام بالكثير من الأفعال لمحاولة الحد من درجات الحرارة المرتفعة والتعايش معهم، عن طريق طرق عديدة ومختلفة.

إسبانيا

تحدث شخص في ولاية مدريد بإسبانيا، أن الكثير من الناس في منطقة مدريد لديهم سكن ثان في الجبال لأن درجة الحرارة هناك تنخفض كثيرًا في الليل، وفي وسط المدينة، إنه الجحيم حقاً بين جميع حركة المرور والسيارات والمباني ومكيفات الهواء، يتم إطلاق الكثير من الحرارة الإضافية في المدينة، بحسب ما ذكرته صحيفة «يو إس إيه توداي».

الأسفلت يحتفظ بالكثير من هذه الحرارة، يمكن أن يصل الاختلاف في درجة الحرارة من وسط مدريد إلى الجبال، حيث أعيش، إلى 6 إلى 8 درجات مئوية، أنا محظوظ لأن لدي حمام سباحة عندما أنهي العمل أذهب مباشرة إلى هناك لمدة ساعتين تقريبًا.

سويسرا

تحدث مواطن سويسري أنه بالنسبة لنا، ستكون 27 أو 28 درجة مئوية صيفًا حارًا جدًا، درجات الحرارة التي رأيناها لم نسمع بها من قبل، وبالتأكيد ليس لدينا مكيفات هواء في منازلنا، الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو ترك الستائر تنزل، وتغمق منزلك، وفي الصباح أو في الليل تترك كل شيء مفتوحًا حتى يبرد المنزل، وكان علي أن أبدأ في الاستحمام بسرعة في المساء وهذا لم أكن أفعله سابقاً.

وأضاف أنه يوم استقلال سويسرا اقترب، عادة ما تكون هناك ألعاب نارية وحفلات شواء، قيل لنا أن نحاول تجنب ذلك هذا العام لا يريدون بدء المزيد من حرائق الغابات.

اليونان

وذكر مواطن يوناني، نحن نتجنب الخروج، ولكي نكون صادقي، يبدو الأمر أشبه بأوقات الإغلاقـ يتحصن الجميع في محاولة للبقاء باردًا لأن الحرارة تبدو مستنزفة للغاية هذا العام لدي ثلاثة أطفال: 12 و 9 و 2 أعوام، إنهم يشعرون بالملل لأن الجو حار جدًا ولا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان.

وأضاف لحسن الحظ، تم بناء المباني في اليونان للتعامل مع الحرارة، لدينا أسقف عالية وأرضيات رخامية الرخام رخيص في اليونان وهو مادة رائعة.