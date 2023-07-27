خريطة بأبرز الفعاليات في العلمين.. فنون شعبية ومزمار بلدي وحفلات النجوم

عدد من العروض يأتي ضمن جدول فعاليات وعروض مهرجان العلمين 2023، وذلك حتى يستمتع الكثير من المواطنين بهذا الحدث الترفيهي، منذ انطلاق مهرجان العلمين الجديدة تحت عنوان «العالم علمين»، حيث يفتتح الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط أبوابه أمام الزوار لمدة 45 يوما أي حتى الـ26 من أغسطس المقبل للعام الجاري، تستقبل المدينة خلال تلك الفترة ما يقرب من مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.

وحول جدول فعاليات مهرجان العلمين الذي يضم عددا من الفعاليات سواء بمسرح الشارع أو كورنيش العلمين، فهي كالآتي.

- الخميس 27 يونيو 2023

هارموني عربي بمسرح الشارع الساعة 6 مساء

بطولة JPADEL الدولية الساعة 8 مساء بنورث سكوير مول

- الجمعة 28 يوليو 2023

تقديم عروض لعدد من الفرق الشعبية «العريش للفنون الشعبية، التنورة التراثية، الحرية للفنون الشعبية» الساعة 5 بكورنيش العلمين

حفلة علي الهلباوي الساعة 6 مساء بمسرح الشارع

بطولة JPADEL الدولية الساعة 8 مساء بنورث سكوير مول

- السبت 29 يوليو 2023

فرقة سيد الحسيني مزمار بلدي الساعة 6 مساء بمسرح الشارع

بطولة JPADEL الدولية الساعة 8 مساء بنورث سكوير مول

تقديم عروض لعدد من الفرق الشعبية «العريش للفنون الشعبية، التنورة التراثية، الحرية للفنون الشعبية»، الساعة 5 بكورنيش العلمين

صاحبة السعادة «أيامنا الحلوة+ كريس المصري ماجيك شو»، الساعة 10 مساء، سمارت المسرح الكبير

ويضم مهرجان العلمين العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.