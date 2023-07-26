كارول سماحة وبهاء سلطان يحييان حفلا في 10 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين

أعلن مهرجان العلمين مفاجأة جديدة من مفاجآته بعد نجاح أولى حفلاته التي قدمها تامر حسني يوم الجمعة الماضي والتي تصدرت الترند عدة أيام.

وأعلن المهرجان تنظيم حفل للنجمة اللبنانية كارول سماحة والنجم بهاء سلطان، ومن المقرر أن يقام الحفل 10 أغسطس المقبل، وتم فتح حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي.

يذكر أن أحمد سعد من المقرر أن يقدم حفلا غنائيا كبيرا غدا ضمن فعاليات المهرجان، كما يقدم النجمان راغب علامة ونانسي عجرم حفلا آخر يوم الجمعة المقبلة.