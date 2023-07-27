أحد التجار في العلمين: «من ساعة ما جينا والبيع حلو»

قالت سارة سراج، موفدة «إكسترا نيوز» بتغطية خاصة داخل سوق مدينة العلمين الجديدة ، إنه يوجد الكثير من المحلات في السوق لبيع الخضار والفاكهة وخدمات طبية ومستحضرات تجميل هناك ما يرغب به الجميع.

إقبال الزوار سبب دخل كبير

والتقت مراسلة «إكسترا نيوز»، مع أحد البائعين يدعي «تامر» ويبيع الخضار والفاكهة هناك بالسوق، والذي أكد أن هناك إقبالًا من الزوار على مدينة العلمين، معلقًا: «من ساعة ما جينا والبيع حلو وكويس والناس كتير بتيجي تشترى البيع يعتبر حلو والدنيا تمام» .

أضاف أحد البائعين بالمدينه أن العمل بفترة الصيف مزدهر اكثر من فصل الشتاء: «المدينة جميلة ومميزة بتدل على فخر وعظمة مصر والممشي كان حلو اوى».

من مدينة الألغام إلى مدينة السحر والجمال

وقال أخر: «الدنيا هنا جميلة والبيع كويس وفي الصيف بيبقي البيع أكتر من أي فترة».

أضافت مراسلة «إكسترا نيوز»، أغلب البائعين تنتابهم حالة من الرضا والاستمتاع أيضا بما حدث بمدينة العلمين وتحولها من مدينة الألغام إلى مدينة السحر والجمال.