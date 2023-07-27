خبير سياحي: الأحداث الترفيهية بمهرجان العلمين الجديدة تروِّج للسياحة

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إن الأحداث الترفيهية بمهرجان العلمين الجديدة تعتبر آلية لترويج السياحة وتساهم بنسبة كبيرة لتنشيط السياحة الداخلية والعربية، وأيضا السياحة الشاطئية وهناك طاقة استيعابية للفنادق لاستقبال أعداد كبيرة من المصريين وغير المصريين.

السياحة الإلكترونية مهمة لتنشيط سياحة مصر

وتابع الخبير السياحي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن السياحة الترفيهية والشاطئية مهمة لغير المصريين بنسبة كبيرة، مضيفًا أن تنشيط السياحة يقوم من خلال السوشيال ميديا التي تسمى سياحة إلكترونية للإعلان عن المدينة كنوع من أنواع الدعايا.

خدمات المدينة من متوسطي الدخل حتى المرتفع

وأضاف هزاع أن تلك الإعلانات تعمل على جذب انتباه السائح لمنطقة العلمين وذلك ما حدث بالفعل بدليل الإقبال الكبير على المدينة وبتلك الفترة من الصيف وتوجيه السياحة المصرية للدول وخاصة العربية، لافتًا إلى أن تلك الخدمات والمدينة تبدأ من مستوى دخل متوسط إلى المرتفع بسبب جودة الخدمات والسياحة الداخلية ستنشط بتلك المنطقة بالإجازات الرسمية والأسبوعية المقبلة.