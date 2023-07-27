خبير مصرفي: البنوك الرقمية ستحل محل العادية بعد فترة وبنفس الخدمات المالية

أكد الخبير المصرفي طارق متولي، ضرورة وجود بنوك رقمية رغم تقديم البنوك الكبرى لكل خدماتها بشكل رقمي.

وأوضح متولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن التهديد القادم للبنوك من الشركات التي تقدم خدمات مالية بتكلفة مرتفعة، لافتًا إلى أن وجود البنوك بشكلها الحالي يمثل تهديدا لها لأنها قد تختفي بعد فترة، مشددًا على أن البنوك الرقمية هي التطور الطبيعي لشكل البنوك خلال الحقبة القادمة.

نشهد حالة تسارع تكنولوجي غير طبيعي وتقدم مذهل

وأشار إلى أننا نشهد هذه الأيام تسارعا تكنولوجيا غير طبيعي ونشهد تقدما مذهلا لدرجة أننا لم نعد نواكب التطورات اليومية، مشددًا على ضرورة أن تواكب البنوك التطورات التي تشهدها شركات التكنولوجيا يوميًا.

ولفت إلى أن البنك الرقمي يقدم نفس الخدمات المالية للبنوك العادية بشكل أسرع وبتكلفة أقل على العميل، مؤكدًا أن الأجيال الجديدة بالكامل تتعامل بالموبايل ولم يعودوا يذهبون للبنوك ويجلسون في انتظار الدور.

الرقابة واحدة في كل البنوك سواء عادية أو رقمية

وعن مدى الأمان في البنوك الرقمية أكد الخبير المصرفي أن الرقابة واحدة في كل البنوك سواء عادية أو رقمية ولكن الأسلوب فقط الذي يختلف، لافتًا إلى أنه سيكون هناك إدارة للمخاطر وإدارة للسحب والعمليات والمراقبة، بالإضافة لمراقبة البنوك المركزية وأن البنكين سيتساويان في المخاطر.

وأكد أن البنوك الرقمية ستقدم جميع الخدمات المصرفية الطبيعية، مشيرًا إلى ضرورة وجودها في مصر بسبب كبر مساحة البلاد وأن البنوك الرقمية ليس لها فروع وأن ما يلزمها فقط هو وجود انترنت للتواصل مع العملاء.