خبراء يوضحون مدى استفادة العميل والاقتصاد المصري من البنوك الرقمية

جهود كثيرة تبذلها الدولة المصرية لمواصلة دعم عملية التحول الرقمي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي، وظهر ذلك في إعلان البنك المركزي عن قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، التي تمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية.

أهمية البنوك الرقمية

وتلبي البنوك الرقمية، احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وتقوم بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الشأن، قال محمد بدرا، الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن البنوك الرقمية لها فوائد على المواطنين أو العميل، من ناحية تسهيل الخدمات، إذ لا يحتاج إلى الذهاب إلى فروع البنك التقليدي، كما يمكن شراء المنتجات، مثل القروض والشهادات الاستثمارية في أي وقت وأي مكان: «الخدمة في البنوك الرقمية هاتكون أسرع والخدمة مش هاتحتاج للانتقال إلى الفروع، وممكن يشتري وهو في بيته، عن طريق الخدمات الرقمية أو عن طريق الإنترنت».

الاستفادة من البنوك الرقمية

وتابع الخبير المصرفي، بأن البنوك الرقمية لها فوائد من الناحية الاقتصادية، لأنها تعد دورة تنموية للبنوك، استنادا على عدد المنتجات التي يتم بيعها وتسهيلاتها للأنشطة الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر.

وعلى الجانب الآخر، تحدث الدكتور محمد ونيس، الخبير الاقتصادي، عن أن البنوك الرقمية تشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي، التي تقدمها جميع البنوك التقليدية، مثل فتح حسابات جارية، وتوفير، بجانب طرح أوعية ادخارية طويلة وقصيرة الأجل، وأيضا تعمل على تمويل المؤسسات والمصانع، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وأشار إلى أن من مميزات البنوك الرقمية أنها تتيح الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس، ولا يوجد بها تواصل بشري وجميع خدماتها تكون عبر الإنترنت فقط.