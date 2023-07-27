رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. تظهر اليوم

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وذلك بعد إعلانها اليوم واعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في المؤتمر الصحفي الخاص بالنتيجة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ولمعرفة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، هناك عدد من الخطوات يجب على الطلاب اتباعها، بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في المؤتمر الصحفي اليوم، إذ تمثلت الخطوات في التالي:

- الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- الضغط على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ويستعلم الطلاب على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال بوابة الأزهر الشريف، فور إعلانها واعتمادها من مشيخة الأزهر الشريف، في المؤتمر الصحفي اليوم، وذلك من خلال الموقع الرسمي هـــنا.

وبلغ عدد طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، هذا العام نحو 141509 طالبا في القسمين العلمي والأدبي، مقسمين على النحو التالي، 90771 للقسم الأدبي، و50738 للقسم العلمي، وتم توزيعهم على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.