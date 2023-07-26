ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة بني سويف، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إعلان الأزهر الشريف اعتماد النتيجة، غداً الخميس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا في مؤتمر صحفي موسع.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في بني سويف

ومن المقرر أن يقدم الدكتور أحمد الطيب البديوي رئيس منطقة بني سويف الأزهرية، التهنئة للأوائل، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة بني سويف.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة بني سويف

ويمكن طلاب الثانوية الأزهرية، الاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة بني سويف، فور الإعلان عنها واعتمادها غداً الخميس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

غدًا.. الأزهر يعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية

ويعقد الأزهر الشريف غداً الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، مؤتمراً صحفياً لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 - 2023، حيث يعتمدها فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويتضمن المؤتمر الإعلان عن نسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.