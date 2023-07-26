يعتمد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب غدا الخميس نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الأقصر، التي يترقبها الآلاف من الطلاب، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إعلان الأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 اليوم.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الأقصر

تنشر «الوطن»، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الأقصر، إذ يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس، فور إعلانها واعتمادها غداً الخميس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

ومن المقرر أنّ يقدم الدكتور خليفة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، التهنئة للأوائل المحافظة كما يتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة الأقصر في المدارس والمعاهد.

وكان قد أدى امتحان الدور الأول للعام الدراسي/2022-2023 بمنطقة الأقصر الأزهرية عدد 1024 طالبا وطالبة بالقسم العلمي، أما طلاب القسم الأدبي فقد بلغ عددهم 1713 طالبا وطالبة وسوف تعلن نتيجة أوائل القسمين العلمي والأدبي والمكفوفين بالمنطقة مساء غد الخميس.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالأقصر

سيُعقد غداً، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مؤتمر صحفي للأزهر الشريف، وذلك للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، حيث سيتولى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتماد النتائج نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وسيتم تنظيم المركز الإعلامي للأزهر فعاليات المؤتمر الصحفي، كما سيتم بثه مباشرةً على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.