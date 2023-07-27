قبل الإعلان الرسمي.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يواصل طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والتي من المقرر الإعلان عنها في أول أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، على هذا النحو:

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

بحسب المعلن، فيمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال عدة طرق وهي:

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس يمكن الحصول عليها من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

كما يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال الدخول على الرابط نتيجة على موقع جريدة الوطن.

نسب النجاح في الثانوية العامة

مادة الجغرافيا بلغت 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر.

مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر.

مادة اللغة العربية تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر.

مادة اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر.

مادة الجيولوجيا بلغت 91.1% وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر.

مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر.

مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر.

مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر.

مادة التاريخ بلغت 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر.