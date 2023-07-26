هل تقبل جامعة الأزهر الحاصلين على الثانوية العامة؟.. اعرف التفاصيل

أجابت جامعة الأزهر الشريف، عن سؤال يتردد بكثرة عن هل تقبل جامعة الأزهر الحاصلين على الثانوية العامة؟، مؤكدة أن فرصة الالتحاق بكليات الأزهر من خلال الثانوية العامة متاحة للطالبات فقط في بعض الكليات.

هل تقبل جامعة الأزهر الحاصلين على الثانوية العامة؟

وعن هل تقبل جامعة الأزهر الحاصلين على الثانوية العامة من البنين، أكدت جامعة الأزهر أنه لا يحق لهم الالتحاق بالكليات الأزهرية.

الكليات التي تقبل الحاصلين على الثانوية العامة بجامعة الأزهر

وعن الكليات التي تقبل الحاصلين على الثانوية العامة بجامعة الأزهر، أوضحت أنه يوجد عدد محدود فقط من الكليات الأزهرية المتاح لطالبات الثانوية العامة الالتحاق بها، بالتحديد الالتحاق بشعبة واحدة فقط داخلها وهى شعبة اللغات والترجمة بالكليات وهي:

كلية الدراسات الإنسانية (فرع القاهرة أو تفهنا الأشراف بالدقهلية) شعبة اللغات والترجمة الفورية.

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان.

كلية البنات الأزهرية طيبة الجديدة الأقصر.

كلية البنات الأزهرية بأسوان.

شروط قبول جامعة الأزهر الحاصلين على الثانوية العامة

وعن شروط قبول جامعة الأزهر الحاصلين على الثانوية العامة؟، وأوضحت الجامعة أنه يجب الحصول على الحد الأدنى المقرر للالتحاق بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق في كل عام (وصل لـ85% في السنوات الماضية، لكن يمكن أن يقل عن ذلك حسب التخصص التي ترغب الطالبة في الالتحاق به.

كما يشترط الحصول على 85% على الأقل بالنسبة لدرجة اللغة الإنجليزية في شهادة إتمام الثانوية العامة، والحصول على 70% على الأقل بالنسبة لدرجة اللغة الفرنسية خلال الثانوية العامة.