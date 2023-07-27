يترقب الكثيرون من طلاب الثانوية الأزهرية إعلان نتيجة عام 2023 ويتساءل البعض منهم عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 ادبي وعلمي، بهدف اتبعها للحصول على نتائجهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 ادبي وعلمي

تسرد الوطن خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 ادبي وعلمي.

أول خطوة يجب اتباعها من جانب طلاب الثانوية الأزهرية للحصول على نتيجتهم، الدخول أولا على بوابة الأزهر الشريف، التي تختص بتوفير النتيجة كاملة فور اعتمادها، إضافة إلى العديد من الخدمات التي يتم توفيرها لطلاب الأزهر في مختلف المراحل التعليمية.

وتاتي ثان خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 ادبي وعلمي بأن يقوم الطالب بالدخول على خانة خدمات الأزهر الشريف المتواجدة على بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي سيتم من خلاها توفير خدمة نتيجة الثانوية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

تاتي الخطوة الثالثة من خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 ادبي وعلمي بعد الدخول على خدمات الأزهر الشريف، حيث يقوم الطالب بعد ذلك باختيار خانة النتيجة، والتي تنتقل به إلى صفحة تتيح له الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم أو برقم الجلوس.