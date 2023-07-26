«الزراعة» تتابع حل مشكلات الري بالنوبارية لضمان وصول المياه لنهايات الترع

قال محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إنَّه تمّ عقد اجتماع تنسيقي بمقر مديرية الزراعة بالنوبارية، لحل مشاكل الري خاصة في ظل الموجو الحارة التي تتعرض لها البلاد والمتغيرات المناخية غير المسبوقة، وحفاظًا على الحاصلات الزراعية سواء البستانية أو المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر والتي تمثل داعم أساسي للأمن القومي المصري، خاصة في الأراضي الرملية والأراضي المستصلحة الحديثة.

جاء ذلك برئاسة المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، والمهندس إبراهيم عبدالمنعم وكيل وزاره الري بالناصرية وبحضور مراقبي عموم المراقبات التعاونية بزمام المديرية ومدير إدارة الإرشاد الزراعي ومدير الشؤون الزراعية ومدير إدارة الأراضي والمياه بمديريه الزراعة بالنوبارية وعدد من قيادات وزارة الري بالناصرية.

حضر ممثلي عن المزارعين بمختلف المناطق وتم الاستماع ومناقشة الشكاوى والملاحظات الخاصة بعمليه الري وطول فتره المناوبات وعدم وصول المياه بنهايات بعض الفروع بالمنسوب المناسب وتمّ الاتفاق على طرق إنهاء هذه المشاكل.

عقد اجتماع أسبوعي بكل مراقبة زراعية على حدة

كما تمّ التنسيق لعقد اجتماع اسبوعي بكل مراقبة زراعية على حدة يحضره مسؤولي الري بالمنطقة ومسؤولي الزراعة وممثلي عن المزارعين لتناول ما تمّ إنجازه في حل مشاكل الري بذات المنطقة والتخطيط لما هو قادم والتوعية بأهمية التوسع في الري المطور.

تطوير المساقي والمراوي

أضاف أنَّ ذلك تمّ بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحل مشاكل المزارعين والتواجد معهم على أرض الواقع ومتابعة تطهير وتطوير المساقي والمراوى التابعة للوزارة وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري لتسهيل عملية ري المحاصيل خاصة خلال هذه الفترة التي تشهدها البلاد من موجة الحرارة الشديدة.