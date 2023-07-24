«الري»: مشروع لتحديث أنظمة تشغيل ومراقبة مفيض قناطر إسنا الجديدة

قال المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، إنه يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة.

وأضاف «الجوهري»، في بيان لوزارة الموارد المائية والري، أن هذا المشروع يأتى ضمن سياسة الوزارة لضمان استمراية تشغيل مكونات القناطر المختلفة بكفاءة، والقيام بدورها المنوط على الوجه الأكمل، من خلال تطوير وتحديث القناطر الكبرى وتعظيم الاستفادة منها، والمحافظة على مكوناتها وزيادة العمر الافتراضي لها، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل القناطر، لزيادة التحكم فى إمرار التصرفات المائية المطلوبة وفى الأوقات المحددة.

تحسين أداء بوابات المفيض ورفع كفائتها

ويهدف المشروع لتحسين أداء بوابات المفيض عن طريق رفع كفائتها، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، ورفع كفاءة مراقبتها وضمان سهولة التشغيل وإتزان حركتها، وسرعة التحكم فيها بإستخدام أنظمة حديثة، وتوفير قطع الغيار التي تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق في المناسيب وأقصى استفادة ممكنة من التصرفات فى توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا.

ربط تشغيل بوابات قناطر إسنا الجديدة بمحطة توليد الكهرباء

وأضاف رئيس قطاع الخزانات، أن مدة هذا المشروع تصل إلى 24 شهرا، ومن المقرر الانتهاء بالكامل من تنفيذ المشروع في شهر ديسمبر 2024، حيث تم خلال الفترة الماضية من زمن المشروع إجراء الدراسات اللازمة لتقييم عناصر تشغيل بوابات القنطرة، وكذلك إجراء الدراسات المتعلقة بربط تشغيل بوابات قناطر إسنا الجديدة بمحطة توليد كهرباء إسنا، كما تم تحديد المنظومة الحديثة المطلوب تشغيلها وبدء العمل في تنفيذها.

يذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل، وأنشئت لتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات المائية، وتوليد طاقة كهربائية تعادل 90 ميجاوات/ ساعة، بما يعادل 634 ألف ميجاوات سنويا، وتحسين حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان، وإنشاء جسر بري يربط بين شرق وغرب مدينة إسنا، وتتكون القنطرة من «هويسين» ملاحيين من الدرجة الأولى، ومحطة توليد كهرباء، وقناة المفيض، والتي تتكون من 11 بوابة، وسد ركامي بطول 520 مترا.