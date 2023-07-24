آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الري.. اعرف التخصصات المطلوبة

كشفت وزارة الري والموارد المائية، عن أنّه باقٍ من الزمن 7 أيام فقط، قبل إغلاق باب التقديم في الوظائف التي أعلنت عنها من قبل، من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

7 أيام قبل إغلاق باب التقديم لوظائف وزارة الري

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الرسمي، أنّ باب التقديم مفتوح حتى 31-7-2023، وعدد من التخصصات للمهندسين للعمل فى الوظائف الشاغرة بوزارة الري.

التخصصات المطلوبة لوظائف الري

وترصد السطور التالية، التخصصات المطلوبة للوظائف الشاغرة بوزارة الري، كما يلي.

- مهندس كهرباء ثالث.

- مهندس حاسب آلي ثالث.

- مهندس ميكانيكا ثالث.

- مهندس مدني ثالث.

شروط التقديم في وظائف الري

- اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة وفق ما تحدده جهة العمل.

- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

- إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب.

المستندات المطلوبة

- صورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

- كارنيه نقابة المهندسين.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- الموقف من الخدمة العامة للإناث.

- بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة حالة جنائية سارية على ان تكون موجهة لاى من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الموارد المائية والري.

طرق التقديم

التقديم لوظائف وزارة الري من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والادارة من خلال الرابط، أو من خلال بوابة الوظائف الحكومية على الرابط.