«صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى تأميم قناة السويس: الممر الملاحي الأهم عالميا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قناة السويس.. الممر الملاحي الأهم في حركة التجارة العالمية».

موقع جغرافي فريد

وتتميز قناة السويس بموقع جغرافي فريد يجعلها أقصر الطرق البحرية التي تربط بين الشرق والغرب، فهي القناة الملاحية العالمية الهامة التي تصل بين البحرين المتوسط والأحمر.

وذكر التقرير، أن هذا الموقع يضفي على قناة السويس طابعا من الأهمية الخاصة لمصر والعالم، حيث تقدم القناة خدماتها للسفن العابرة لها متمثلة في اختصار زمن الرحلة ومسافتها وما يترتب على ذلك من توفير في تشغيل السفن وزيادة الرحلات السنوية للسفن.

مساهمة كبيرة من قناة السويس في تطوير حركة التجارة

وساهمت قناة السويس على مدى أكثر من قرن ونصف القرن في تطوير حركة التجارة بحرا بين العالم، وتعتبر الشريان العالمي الرئيسي للتجارة البحرية العالمية وماضيها مليء بالأحداث والمواقف، وكانت في بدايتها تحمل ما يقرب من 3 آلاف طن عن السفن، وفي الوقت الحالي استطاعت القناة أن تحمل أكثر من 240 ألف طن، وذلك يعد من أبرز مراحل تطور القناة وأهميتها باعتبارها واحدة من أهم مراكز الملاحة العالمية.