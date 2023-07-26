رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى تأميم قناة السويس: الممر الملاحي الأهم عالميا

كتب:

شريف سليمان
12:57 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
قناة السويس

قناة السويس

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قناة السويس.. الممر الملاحي الأهم في حركة التجارة العالمية».

موقع جغرافي فريد

وتتميز قناة السويس بموقع جغرافي فريد يجعلها أقصر الطرق البحرية التي تربط بين الشرق والغرب، فهي القناة الملاحية العالمية الهامة التي تصل بين البحرين المتوسط والأحمر.

وذكر التقرير، أن هذا الموقع يضفي على قناة السويس طابعا من الأهمية الخاصة لمصر والعالم، حيث تقدم القناة خدماتها للسفن العابرة لها متمثلة في اختصار زمن الرحلة ومسافتها وما يترتب على ذلك من توفير في تشغيل السفن وزيادة الرحلات السنوية للسفن.

مساهمة كبيرة من قناة السويس في تطوير حركة التجارة

وساهمت قناة السويس على مدى أكثر من قرن ونصف القرن في تطوير حركة التجارة بحرا بين العالم، وتعتبر الشريان العالمي الرئيسي للتجارة البحرية العالمية وماضيها مليء بالأحداث والمواقف، وكانت في بدايتها تحمل ما يقرب من 3 آلاف طن عن السفن، وفي الوقت الحالي استطاعت القناة أن تحمل أكثر من 240 ألف طن، وذلك يعد من أبرز مراحل تطور القناة وأهميتها باعتبارها واحدة من أهم مراكز الملاحة العالمية.

اقرأ المزيد:

أسامة ربيع: 93% من سفن العالم تمر عبر قناة السويس

اعتماد نتيجة كلية التجارة بجامعة قناة السويس بنجاح 73%.. اعرف أسماء الأوائل

في الذكرى الـ67 لأجرأ قرارات «23 يوليو».. ماذا تعرف عن تأميم قناة السويس؟

تأميم قناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس: تنفيذ 94% من مشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي

أسعار العائد على الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس لشهر يوليو 2023
بقلم شريف سليمان