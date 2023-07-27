«معلومات الوزراء»: البحار والمحيطات مصدر دخل وغذاء 3 مليارات نسمة في العالم

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عن أنّ البحار والمحيطات تشكل موردا اقتصاديا مهما لدول العالم المطلة على سواحل بحرية، حيث ذهبت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى تراوح اقتصادات المحيطات والبحار بين 3 حتى 6 تريليونات دولار عالميا.

التغير المناخي وإلقاء النفايات والمخلفات يهدد المحيطات والبحار

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ التغير المناخي وإلقاء النفايات والمخلفات يهدد المحيطات والبحار التي يعتمد عليها نحو 3 مليارات نسمة حول العالم كمصدر للدخل والغذاء.

209 أنواع من الشعاب المرجانية في مصر

وفي سياق آخر، أوضح المركز وضع الشعاب المرجانية في مصر، مشيرا إلى أنّ هناك 209 أنواع من الشعاب المرجانية في مصر، مشيرا إلى أنّ البحر الأحمر يضم واحدة من أطول تجمعات الشعاب المرجانية الحية في العالم، تمثل نحو 5% من الغطاء المرجاني العالمي، وتمتد لمسافة تبلغ نحو 4000 كيلومتر من سواحله، وتأوي ما يُقدر بـ350 نوعًا مختلفًا من الشعاب المرجانية، ما يجعله مساهمًا رئيسًا في قطاع السياحة الساحلية بمصر.