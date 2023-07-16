حزب البيئة العالمي: ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات خطر كبير على كوكب الأرض

قال دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن ارتفاع درجات الحرارة في المحيطات خطر كبير على كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن درجة حرارة كوكب الأرض الحالية لم تكن موجودة سابقا بهذا الشكل.

وأضاف «كامل»، في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»: «نرى الآن الأخطار في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والقارات الأخرى وأستراليا، كما تمدد التصحر وهو ما يؤثر بشكل خطير جدا على الأرض، وأصبح العالم يستهلك كميات كبيرة جدا من الوقود الأحفوري».

كامل: ارتفاع درجة حرارة المحيطات خطير جدا

وتابع رئيس حزب البيئة العالمي، أن المحيطات امتصت ما فيه الكفاية من الحرارة وارتفعت قيم الحرارة على سطحها، وهذا شيء خطير جدا لأن حركة الرياح ترتبط ارتباطا مباشرا بحركة المياه في المحيطات.

وواصل: «في هذه السنة نشهد ظاهرة النينو التي تؤثر على حركة المياه في العالم، والإنسان هو المسؤول الأول عن هذه الظواهر، لدينا 8 مليارات إنسان يستهلكون كميات ضخمة من الوقود يوميا، وكل عام تدخل السوق العالمية 80 مليون سيارة، وكانت بعض الدول تمتلك 8 ملايين سيارة أصبح لديها 55 مليون سيارة، وبالتالي فإن استهلاك الوقود خطير جدا».