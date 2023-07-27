أسعار الذهب اليوم الخميس 27-7-2023 في مصر.. بكم عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارا ملحوظا بمختلف محلات الصاغة، وبينها الذهب عيار 21 الأشهر بين المواطنين في مصر، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 27-7-2023 في مصر، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية 2474 جنيها للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصعنية، وهو العيار الأكثر نقاءً ويُصنع من خلاله السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية 2165 جنيها للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر انتشارا في السوق المصري.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس فسجل 1856 جنيه للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس 2268 جنيه للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1443 جنيه للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية، فسجل 17320 جنيها للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات لعيار 21.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في المحلات حسب المصنعية والضريبة التي يضيفها تجار الذهب على المشغولات الذهبية والسبائك.