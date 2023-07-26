بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.. توقعات أسعار الذهب في مصر

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بتأثير القرار إيجابياً على أسعار الذهب في مصر، وذلك بانخفاضها بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة.

تأثير رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة على الذهب

قال ناجي فرج، عضو مجلس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 0.25% سوف يؤثر على تراجع أسعار الذهب فى السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب لتسجل ما يقترب من 1930 جنيهاً للجرام الواحد من عيار 21، وذلك خلال الفترة المقبلة، مقابل سعر 2170 جنيهاً اليوم، متراجعاً بقيمة تصل إلى أكثر من 200 جنيه في الجرام.

تفاصيل قرار رفع الفائدة

ووفقاً لما أعلنته قناة «العربية» الإخبارية، فقد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، مساء اليوم الأربعاء، حيث وصلت لأعلى مستوى لها منذ 22 عاماً، وذلك وسط رفع مستمر للفيدرالي الأمريكي، من أجل السيطرة على التضخم الحالي بالاقتصاد الأمريكي، وهو الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم.