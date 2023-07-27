إصابة 15 شخصا في حادثين متفرقين بالشرقية

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة بمركز بلبيس بالشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، كما أصيب 7 آخرين في حادث تصادم بطريق الصالحية الجديدة - القنطرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصالحية، لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ببلبيس

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية الطحاوية التابعة لمركز بلبيس، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

ودفعت هيئة الإسعاف، بعدة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما تحرر المحضر اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

حادث تصادم على طريق الصالحية الجديدة

وفي السياق نفسه، تلقى مدير أمن الشرقيـة إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الصالحية الجديدة - القنطرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقى العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت البناية لتولي التحقيقات.